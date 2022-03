Termine für Impfungen mit Novavax-Impfstoff im Kreis ab sofort buchbar

Heidelberg. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis startet ab dem morgigen Freitag, 4. März, mit den Impfungen des Vakzins Nuvaxovid von Novavax. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Das Land Baden-Württemberg hatte am Wochenende die erste Lieferung vom Bund erhalten und verteilt nun die nach Baden-Württemberg gelieferten 192.000 Dosen von Nuvaxovid an die Stadt- und Landkreise. Die Impfungen sind in den beiden Impfstützpunkten Rhein-Neckar (Heidelberg, PHV) und Sinsheim möglich. Termine können ab sofort online oder über die Hotline des Gesundheitsamts gebucht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dem Impfstoff von Novavax steht nun auch ein konventioneller, proteinbasierter Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung. In den Zulassungsstudien zeigte der proteinbasierte COVID-19-Impfstoff eine mit den mRNA-Impfstoffen vergleichbare Wirksamkeit gegen COVID-19. Die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut empfiehlt Nuvaxovid zur Grundimmunisierung von Personen ab 18 Jahren. Hierbei sind zwei Impfstoffdosen im Abstand von mindestens drei Wochen zu geben.

Die Hälfte des Kontingents wird zunächst für die nach §20a IfSG von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffene Bevölkerungsgruppe vorgehalten – das Kontingent umfasst sowohl die Dosis für die Erst- als auch für die Zweitimpfung. „Es sind aber auf jeden Fall weitere Termine verfügbar für Personen, die eine Impfung mit Nuvaxovid wünschen“, erklärt der ärztliche Leiter Impfen im Landratsamt, Christoph Schulze. Die Buchungen für Impftermine (egal welches Vakzin) sind über das Terminbuchungstool sowie über die Hotline des Gesundheitsamts (06221/522-1881 – unter der Woche erreichbar von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr) möglich.

Schulze weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass die Mobilen Impfteams (MIT) des Kreises bei Bedarf Alten- und Pflegeeinrichtungen anfahren, um dort Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende vor Ort zu impfen. „Einrichtungen können mit den MIT unter der Adresse mobiles-impfen@rhein-neckar-kreis.de unkompliziert Kontakt aufnehmen und Termine vereinbaren“, so Schulze.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2