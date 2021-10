Termine für Sprechstunde

Für die Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten bietet das Generationenbüro der Stadt in Kooperation mit der Betreuungsbehörde des Landratsamtes für Schwetzinger Bürger am Freitagvormittag, 22. Oktober, noch freie Plätze in der Beglaubigungssprechstunde an. Bürger aus anderen Gemeinden werden gebeten, sich an die eigenen Rathäuser zu wenden. Die Vollmacht kann für alle Angelegenheiten oder auch nur für bestimmte Teilbereiche erteilt werden. Üblicherweise beinhalten Vorsorgevollmachten die Vermögenssorge (dazu gehören die Vermögensverwaltung sowie Bankgeschäfte) sowie die Personensorge (umfasst die medizinische Behandlung oder die Bestimmung des Aufenthaltsortes).

Zu beachten ist, dass die Vollmacht noch nicht unterschrieben sein darf. Die Unterschrift wird erst im Beisein des Beamten geleistet und dadurch amtlich bestätigt. Eine verbindliche Anmeldung im Generationenbüro, Schlossplatz 4, Telefon 06202/8 74 92, ist erforderlich.

Für die Beglaubigung durch den Beamten des Landratsamtes fällt eine Gebühr in Höhe von 10 Euro an. Bitte ein Ausweisdokument mitbringen. Vordrucke und Broschüren rund ums Thema Vorsorge und Patientenverfügung sind teilweise kostenlos im Generationenbüro erhältlich. zg