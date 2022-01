Testpflicht für Kita-Kinder: Diese Möglichkeiten gibt es in der Region

Rhein-Neckar. Vom kommenden Montag, 10. Januar, an gilt in Baden-Württemberg eine Testpflicht für Kinder in Kindergärten und Kitas. Tests dafür können entweder in den Einrichtungen durchgeführt oder durch die Eltern selbst organisiert werden – etwa in den zahlreichen Testeinrichtungen in der Region. Das Testzentrum in der ehemaligen Sparkassenfiliale in der Friedrich-Ebert-Straße 76 in Schwetzingen bietet daher ab kommendem Montag auch sogenannte Lolli-Tests an – als einziges Schnelltestzentrum in der Region. „Wir wollten den Eltern damit eine Alternative zu den Stäbchen-Tests bieten“, sagt einer der Geschäftsführer dazu auf Nachfrage. „Allerdings sollten Eltern wissen, dass die Lolli-Tests weniger sensitiv sind als die Stäbchen-Tests“, gibt er zu bedenken. Termine und Infos sind unter www.coronatest-schwetzingen.de abrufbar.

Andere Einrichtung, wie etwa das Testzentrum in der Schwetzinger Wollfabrik bieten an, kleinere Kinder durch den Mund abzustreichen. Bei der Markt-Apotheke in Ketsch werden für Kinder auch Tests für die vordere Nase und Spucktests angeboten.

Eine Übersicht über die Testzentren in der Region ist hier online verfügbar.