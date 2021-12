Testzentrum am Schlossplatz würde alles leichter machen

„Das ist ein Lockdown durch die Hintertür“, sagt Dehoga-Landeschef Fritz Engelhardt zur offiziell bereits ab Samstag gültigen 2Gplus-Regelung für Restaurants: Spontane Gasthaushausbesuche seien unter diesen Bedingungen nicht mehr möglich, zumal es fast überall im Land an einer ausreichenden Testinfrastruktur fehle. Die Regelung sei unverhältnismäßig. „Unsere Branche ist zu keinem Zeitpunkt Pandemietreiber gewesen. Sichere Gasthausbesuche sind unter 2G-Bedingungen problemlos möglich.“

Dass Ungeimpfte nicht mehr in die Gaststätten dürfen, halten viele Wirte in der jetzigen Situation durchaus für richtig, aber dass jetzt auch Geimpfte und Genesene einen zusätzlich Negativtest vorweisen müssen, sei zutiefst geschäftsschädigend: „Das werden viele meiner Kollegen nicht überstehen“, befürchtet Thomas Armbruster vom „Brauhaus zum Ritter“. Kontrollen der Behörden dürften wohl erst in der kommenden Woche zu erwarten sein, denn am Montag werden erst die städtischen Schreiben an die Händler und Gastwirte vonseiten des Ordnungsamtes verschickt. Wieder mal lag bis Freitagabend noch keinerlei Landesverordnung auf dem Tisch.

Wer also einen Gasthausbesuch plant, sollte sich gut vorbereiten, Impfzertifikate und Personalausweis dabeihaben und einen Schnelltest machen. Das geht auch vor Ort beim Gastwirt, sofern dieser das anbietet und dafür zertifizierte Mitarbeiter hat, gilt dann aber nur für diesen Besuch. Ansonsten gibt es in Schwetzingen derzeit Testzentren bei Möbel Höffner und in der Wollfabrik. Nächste Woche könnte eins auf dem Schlossplatz hinzukommen. Walzwerk-Wirt Ali Ghawami hat zertifizierte Mitarbeiter und würde gerne sein Testzelt wieder in Betrieb nehmen – sofern er es genehmigt kriegt. Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel sieht das Vorhaben positiv und geht davon aus, dass die Schlittschuhbahn weiterlaufen darf. jüg