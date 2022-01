Theater am Puls Schwetzingen: Kartenverkäufe hinter Erwartungen

Schwetzingen. „Diejenigen, die kommen, sind glücklich und zufrieden. Der Applaus ist teils doppelt so laut wie früher.“ So beschreibt Joerg Steve Mohr die jüngsten Vorstellungen im Theater am Puls, also jene, die bisher im neuen Jahr stattgefunden haben. Doch dieser positiven Erfahrung steht viel Negatives gegenüber, angefangen bei den Zuschauerzahlen, die einfach zu niedrig sind.

Erstmals seit Beginn der Pandemie musste das Theater am Puls eine Veranstaltung absagen, das Gastspiel „Fräulein Susis Singvergnügen“, für das gerade einmal fünf Karten abgesetzt worden waren. Schon um Weihnachten herum hatten die Zahlen zu wünschen übrig gelassen. „Unsere Familienproduktion war sonst immer ausverkauft gewesen“, berichtet Mohr. Bei „Pinocchio“ hat es dafür nur zweimal gereicht.

Das Theater am Puls im Januar, Februar und März Die Wunderübung: Freitag, 21. Januar, 20 Uhr; 24/18/12 Euro. Der Steppenwolf: Samstag, 22. Januar, 19 Uhr; Freitag, 25. Februar, 20 Uhr; je 24/18/12 Euro. Taucherglocke: Sonntag, 23. Januar, 16 Uhr; 24/18/12 Euro. Fettes Schwein: Freitag, 28. Januar, 20 Uhr; Samstag, 19. Februar, 19 Uhr; Freitag, 18. März, 20 Uhr; je 24/18/12 Euro. Hamlet: Samstag, 29. Januar, 19 Uhr; Sonntag, 30. Januar, 19 Uhr; je 24/18/12 Euro. Das weiße Rössl 2020: Freitag, 4. Februar, 20 Uhr; Freitag, 4. März, 20 Uhr; je 24/18/12 Euro. Der Goldne Topf: Samstag, 5. Februar, 18 Uhr; Samstag, 12. März, 18 Uhr; je 24/18/12 Euro. Pinocchio: Sonntag, 6. Februar, 16 Uhr; Samstag, 26. Februar, 18 Uhr; Sonntag, 13. März, 16 Uhr; je 24/18/12 Euro. Männerschnupfen – Alswir: Freitag, 11. Februar 20 Uhr; 16/12 Euro. Eine Frau, die weiß, was sie will!: Freitag, 18. Februar, 20 Uhr (Premiere); Samstag, 5. März, 19 Uhr; Samstag, 26. März, 19 Uhr; je 24/18/12 Euro. Der kleine Prinz: Sonntag, 20. Februar, 16 Uhr; 6 Euro. Es war einmal...: Sonntag, 27. Februar, 11 Uhr; 6 Euro. Iwwa die Brick: Sonntag, 27. Februar, 19 Uhr; 24/18/12 Euro. Heute weder Hamlet: Freitag, 11. März; 16/12 Euro. Für den Besuch im Theater am Puls gelten die 2Gplus-Bestimmungen. Karten gibt es im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung, Carl-Theodor-Straße 2, oder unter www.theater-am-puls.de. Für die Vorstellungen im März sind Karten ab Anfang Februar erhältlich. lh

Die Gründe sind für den Intendanten eindeutig: „Die Bundes- und Landespolitik geben den Theatern das Signal, dass sie ruhig geöffnet bleiben sollen und bei halber Kapazität spielen dürfen. Gleichzeitig sagen sie den Leuten, dass sie auf jeden Fall zu Hause bleiben sollen. Wie soll man so ein Dilemma denn kompensieren?“ Dazu komme, so Mohr, dass die Menschen sich nach gut zwei Jahren Pandemie daheim gemütlich eingerichtet hätten. „Ich bin den ausbleibenden Zuschauern gegenüber nicht wütend“, konstatiert er – und impliziert damit, dass es eher die Politiker und deren uneindeutige Signale sind, die ihn sauer machen.

„Ich habe den Eindruck, wir sind zwischen Puffs und Weihnachtsmärkten einfach nicht richtig präsent.“ Allerdings – und das fügt Mohr explizit hinzu – ist er den beiden Abgeordneten aus der Region, Andreas Sturm (CDU) und Andre Baumann (Grüne), doch sehr dankbar wegen ihres Einsatzes fürs Theater am Puls.

Und so geht die Arbeit im Theater trotz allem weiter – sowohl die Proben als auch die Planung. „Das ist meine Verpflichtung den Schauspielern gegenüber“, findet der Intendant. „Notfalls gibt es interne Premieren, wenn wir schließen oder absagen müssen. Das Selbstwertgefühl eines Künstlers kommt ja davon, sich zeigen zu können. Das zu ermöglichen, bin ich den Menschen schuldig.“

Die Dankbarkeit des Publikums

Doch die Motivation wird nach zwei Jahren Pandemie weniger. „Man hinterfragt einfach die Sinnhaftigkeit von dem, was man tut, wenn kaum jemand kommt“, gibt der Theatermacher zu verstehen. „Wenn hier jemand von nachts um eins bis nachts um drei ein Bühnenbild ab- und das neue aufbaut, nur damit sich das am nächsten Tag fünf Leute anschauen, fragt der sich doch, wofür er das gemacht hat.“

Immerhin: Der Enthusiasmus des anwesenden Publikums sei viel größer als früher. „Die Zuschauer, die zu uns kommen, sind dankbar, für die Möglichkeit, Kultur wahrnehmen zu dürfen“, so Mohr.

Erstmals sehe es allerdings auch monetär traurig aus, wie er sagt. „2021 haben wir richtig gut überlebt, auch dank der Stadt Schwetzingen, die uns ermöglicht hat, unseren Schauspielern konsequent das vereinbarte Honorar zu zahlen. Zudem haben wir die beantragten Wirtschaftshilfen des Landes auch bekommen“, blickt Mohr zurück.

„Für 2022 steht so eine Förderung aber noch gar nicht im Raum. Und beim Sonderfonds Kultur sind die Auflagen nicht umsetzbar.“ Hier bestünde die Möglichkeit, sich die Anzahl der verkauften Karten finanziell verdoppeln zu lassen, für jede Vorstellung. „Dann sitze ich aber pro Veranstaltung eine Woche da und muss Abrechnungen und einen Wirtschaftsplan erstellen – am Ende für etwa 200 Euro. Das rechnet sich nicht“, spricht der Intendant Klartext.

Keine Bühne im Freien

Da bereits im vergangenen Sommer die Nachfrage geringer war als 2020 wird es in diesem Jahr auch kein Open-Air-Theater im Schlosspark oder an anderer Stelle geben. Stattdessen wird das Theater am Puls eine Sommerpause einlegen.

Doch zuvor stehen noch zwei Premieren an: die Operette „Eine Frau, die weiß, was sie will!“ im Februar und „Brigitte Bordeaux“ im April. „Außerdem planen wir ab April wieder die Saison 2022/2023 durch – so als gäbe es keine Pandemie“, verspricht der Intendant.

Wie es nach der Pandemie aussehen wird, ist unklar. „Dann werden wir erst mal zwei bis drei Jahre brauchen, um auf den Stand von 2019 zurückzukommen“, prophezeit Mohr. „Und das wird anstrengend.“ Fest steht eins: „Ohne Zuschauer geht es nun mal nicht. Dann wird Theater zum Selbstzweck und dann kann man es auch einfach sein lassen.“ Aber, und immerhin das drückt Hoffnung aus: „An dem Punkt sind wir noch nicht.“

Diesen Zustand aufrechtzuerhalten, das kann nur das Publikum bewerkstelligen. „Ich bin den Leuten, die noch ins Theater kommen, dankbar für ihren Mut“, meint Mohr am Ende des Gesprächs – und korrigiert sich kurz darauf selbst: „Aber Mut ist doch das falsche Wort. Die Menschen machen da ja nichts Gefährlicheres, als wenn sie zur Arbeit fahren. Und das sollten sie wissen.“