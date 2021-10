Monatelang herrschte im Theater am Puls Stille. Kein Bühnentreiben, kein Publikum, kein Applaus. Davon gibt es hoffentlich an diesem Samstagabend eine Menge, wenn mit der Premiere „Der Goldene Topf“ die neue Spielzeit in der Marstallstraße eingeläutet wird. Intendant Joerg Mohr gewährt Einblicke in das Werk, das eigentlich gar kein Theaterstück ist und zeigt die Herausforderungen bei der

...