Schwetzingen. Krankheitsbedingt müssen die Vorstellungen "Heute weder Hamlet" an diesem Freitag, 11. März, sowie die finale Familienvorstellung "Pinocchio" am Sonntag, 13. März, im Theater am Puls in Schwetzingen ausfallen. Bereits gekaufte Karten können zurückgeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1