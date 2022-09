Theaterspaß für Kinder zum Mitmachen

Die evangelische Kirchengemeinde Schwetzingen startet ein neues wöchentliches Angebot für Kinder. „Bühne Licht“ heißt die Theatergruppe, die sich ab 16. September wöchentlich freitags von 16.30 bis 18 Uhr im Lutherhaus trifft.

Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren sind zum Mitmachen eingeladen. Mit Emilia Manzano und Julia Roth, die die Gruppe leiten, spielen sie Theater, schreiben Stücke, machen Ausflüge, singen, tanzen, spielen, erleben Gemeinschaft und haben einfach Spaß zusammen. Treffpunkt ist im gelben Raum im ersten Obergeschoss des Lutherhauses, Mannheimer Straße 34 in Schwetzingen; der Zugang findet sich auf der linken Gebäudeseite (über den Hof, der auch zum Kindergarten führt). Fragen beantwortet Diakonin Margit Rothe, Telefon 06202/9 26 31 96 oder per E-Mail an buehne.licht@gmail.com. zg