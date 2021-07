Thema ist Gleichstellung

In der Pandemie haben in vielen Familien die Frauen wieder vermehrt die Tätigkeiten des Füreinander-Sorgens und Sich-Kümmerns übernommen. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig für unsere Gesellschaft die Pflegeberufe sind. Doch eine Anerkennung durch bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen steht noch aus. So werden in dieser besonderen Situation wie durch ein Brennglas die Benachteiligungen für Frauen noch deutlicher sichtbar.

Über die Frage, wie die Gleichstellung von Frauen und Männern in unserer Gesellschaft erreicht werden kann, möchte Nicole Heger, die Bundestagskandidatin für Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen, innerhalb einer feministischen Aktionswoche mit Interessierten ins Gespräch kommen. In Schwetzingen baut dazu der Grüne Ortsverband einen Stand auf am Samstag, 31. Juli, ab 9 Uhr an der Ecke Dreikönigsstraße/Mannheimer Straße/Kleine Planken. Zum Thema „Gleichstellung 2021 – Alles ist drin“ wird es ein Quiz geben. zg