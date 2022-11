Theobald auf Bundesebene im Vorstand

Die Arbeitsgemeinschaft der Senioren in der SPD (SPD 60 plus) hat auf ihrer Bundeskonferenz in Berlin den aus Heidelberg stammenden Lothar Binding mit 97,1 Prozent der Stimmen als Bundesvorsitzenden wiedergewählt. Ebenso erreichte der Schwetzinger Norbert Theobald ein gutes Ergebnis und verstärkt den Vorstand als Beisitzer, heißt es in einer Pressemitteilung.

Als Gast am zweiten Konferenztag wurde Kanzler Olaf Scholz von den Anwesenden begrüßt. In seiner Rede, die er vor 160 Delegierten aus allen Landesverbänden hielt, gratulierte Olaf Scholz dem neuen Bundesvorstand zur Wahl.

Lothar Binding erklärte in seiner Rede: „Die galoppierende, ungeregelte Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft in einer Geschwindigkeit, der nur wenige standhalten. Deshalb gilt es, die Digitalisierung menschlich zu machen, zu steuern.“ Um im digitalen Raum Barrieren abzubauen, fordern die SPD-Seniorinnen und Senioren in Analogie zur ambulanten Pflege, aufsuchende Beratung und Fortbildung.

Die Arbeitsgemeinschaft der SPD fordert die Sicherstellung der Gleichzeitigkeit von digitalem und analogem Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, aber auch zu privat angebotenen Leistungen, beispielsweise bei den Versicherungsleistungen.

Norbert Theobald setzt sich dafür ein, auch ältere Menschen an neue digitale Informationsmedien heranzuführen. „Ältere Menschen brauchen zur Erschließung der digitalen Welt Hilfe und niederschwellige Angebote der Kommune.“, so Theobald. Er fordert damit eine Verbreiterung der gesellschaftlichen Teilhabe, der Begegnung von Vereinsamung und der damit verbundenen Steigerung der Lebensfreude.

Zu den Stellvertretern Bindings wurden Gerlinde Böttcher-Naudiet aus Schleswig-Holstein, der Nordrhein-Westfale Friedhelm Hilgers und die aus Rheinland-Pfalz stammende Ingrid Reske gewählt. zg