Thomas Widenka vom Chorverband Kurpfalz plädiert für das Singen

In der seit zwei Jahren andauernden Pandemie in Deutschland sind zahlreiche Chöre aufgrund der verschiedenen Maßnahmen und Verordnungen in ihrer Probenarbeit eingeschränkt worden. Vielerorts ist die Chorarbeit sogar ganz zum Erliegen gekommen. Auch im Gebiet des Chorverbands Kurpfalz Schwetzingen waren und sind wegen des Coronavirus nur vereinzelte Chorproben oder Veranstaltungen

...