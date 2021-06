Tickets sind schon heiß begehrt

„Da sieht man, wie es die Menschen danach dürstet, wieder etwas zu erleben, sich zu begegnen und dabei Musik zu hören“, sagt Andreas Bante und erzählt von hunderten Anrufen und E-Mails, die im Schlossrestaurant „Theodors“ eingegangen sind, nachdem wir seine Pläne vom musikalischen Sommer auf der Terrasse veröffentlicht hatten. „Wir haben schon mehr als 700 Reservierungen vorliegen und einige Konzerte sind schon kurz davor ausgebucht zu sein“, erzählt er.

Andreas Bante hatte seine guten Beziehungen in die Musikszene der Region spielen lassen und tolle Künstler für „Sommer im Schloss“ verpflichtet. Vom 22. Juli bis 14. August geht es an den Wochenenden stilvoll zur Sache. Von Cris Cosmo über „The News“ bis hin zu Superstar Sydney Youngblood reicht das Spektrum der Künstler, die sich hier die Ehre geben und glücklich sind, endlich wieder live vor Publikum spielen zu können.

Inzwischen sind auch die organisatorischen Fragen geklärt, die Ticketpreise festgelegt und die ausklappbare Trailerbühne gebucht. Natürlich komplett bei Anbietern in der Region, denn in schwierigen Pandemie-Zeiten muss man zusammenhalten.

Wer schon einen Platz reserviert hat oder ihn in den nächsten Tagen und Wochen reserviert, der kommt am Veranstaltungsabend durch das Haupttor in den Schlossgarten und spaziert zum Restaurant. Dort steht dann der Reservierungstisch mit der Einteilung und hier muss das Ticket dann bezahlt werden. Mit den Künstlern zusammen wurde ein Ticketpreis von 25 Euro festgelegt, in dem der Eintritt in den Park bereits enthalten ist. Bei den Konzerten mit den „Who2Ladies“, mit „Shebeen“ und „Iras World“ kostet das Ticket 20 Euro. Zwischen 18 und 20 Uhr bietet Küchenchef Thomas Ebert dann leckere Spezialitäten an und um 20.30 Uhr beginnt das jweilige Konzert. In zwei Sets geht’s in den Sonnenuntergang bei BBQ und Cocktails und in entspannter Atmosphäre. Um 23 Uhr muss dann die Musik aufhören, aber die Menschen dürfen gerne noch sitzen bleiben. Raus aus dem Park geht’s eh durch das Drehtor.

Schon ab 1. Juli abends geöffnet

Auch außerhalb der vierwöchigen Konzertreihe hat das „Theodors“ im Schlossgarten übrigens vom 1. Juli bis Ende August donnerstags, freitags und samstags bis in die Nacht hinein geöffnet. Letzter Einlass am Haupttor ist dann 22 Uhr, es fällt nur der Schlossgarteneintritt an oder man hat eine Jahreskarte. jüg