Tierbedarfsflohmarkt beim Tierschutzverein Schwetzingen

Schwetzingen. Der Tierschutzverein (TSV) Schwetzingen und Umgebung veranstaltet an diesem Samstag, 23. Juli, von 11 bis 17 Uhr einen großen Tierbedarfsflohmarkt. Das Angebot reicht dabei von Hunde- und Katzenboxen in fast allen Größen, Hunde- und Katzenkörben, Leinen, Spielzeug, Boxen für Kleintiere bis hin zu Katzentoiletten, teilt der TSV mit. Abgerundet wird die Produktpalette durch eine Vielzahl an gut erhaltenen, preiswerten Büchern, die gerade für die beginnende Urlaubszeit auf Abnehmer warten. Die Tierschützer freuen sich auf viele Besucher und Kauffreudige in der Zähringerstraße 19 in Schwetzingen.

