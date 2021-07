Tiere auf Zeit betreuen

Nicht an alle Urlaubsorte kann man sein Haustier mitnehmen beziehungsweise nicht jedes Tier verreist gerne. Idealerweise übernehmen dann Kinder, Eltern oder Freunde „die Urlaubsvertretung“. Wenn es keine solche familiäre Betreuung für Hund, Katze, Kaninchen und Co. gibt, möchte der Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung behilflich sein, eine Betreuung zu finden.

Dringend gesucht werden daher tierliebe Menschen, die auf Gegenseitigkeit ehrenamtlich ein Tier zur Pflege nehmen oder es in der gewohnten Umgebung versorgen können. Die Futter- und/oder mögliche erforderliche Arztkosten gehen zu Lasten des Tierbesitzers.

Wer eine Tierbetreuung auf eine befristete Zeit – etwa zwei oder drei Wochen – übernehmen möchte, wendet sich an Gabriele Hofmann, Telefon 06222/3 19 84 04, oder per E-Mail an info@tierschutzverein-schwetzingen.de. zg

Info: Mehr Informationen gibt es unter www.tierschutzverein-schwetzingen.de.

