Tierische Ausbrecher in Schwetzingen: Schafe entlang der A 6

Schwetzingen. Nicht schlecht gestaunt haben am Donnerstagmorgen gegen 9.40 Uhr die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes Walldorf, die auf ihrer Streifenfahrt plötzlich ein Schaf am Fahrbahnrand der Bundesautobahn 6 entdeckten. Wie sich laut Polizeimeldung herausstellte, handelte es sich bei dem Tier um einen Ausbrecher, der nur wenige Minuten zuvor einen Zaun heruntergedrückt und kurzerhand die Flucht in Richtung Hockenheim ergriffen hatte.

Das Schaf erkannte recht schnell, dass sein Vorhaben wenig erfolgversprechend war und ließ sich von den beiden Polizeibeamten wieder zurückführen. Als die Einsatzkräfte den Ausreißer wieder sicher über den Zaun gebracht hatten, nutzen jedoch zwei Geißböcke den Moment für sich. Die beiden sprangen über den Zaun und versuchten ebenfalls ihr Glück. Nach einer kurzen Verfolgung konnten aber auch diese wieder eingefangen und unverletzt zurückgebracht werden. Der Landwirt wurde informiert und reparierte den Zaun. Verkehrsteilnehmer wurden durch die Ausreißer nicht gefährdet.