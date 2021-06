Tierische Geschichten

Eichelhäher sind schöne Vögel. Besonders sind ihre Federn mit der blau-schwarz gebänderten Außenfahne. Ein junges Exemplar des Singvogels war in der Schwetzinger Innenstadt in Not geraten. Zum Glück traf der gefiederte Kollege auf hilfsbereite Menschen. Sie sahen den auf der Straße herumflatterten Eichelhäher, der von Autos überfahren zu werden drohte. Sie haben ihn vorsichtig mit einem Handtuch eingefangen und in den Schwetzinger Schlossgarten gebracht. Der Singvogel scheint sich dort wohlzufühlen. Zumindest saß er später am ersten Brunnen nah am Haupteingang. Nicht nur die Retter hoffen nun, dass sich das kleine Kerlchen schnell erholt und sich selbst versorgen kann.

