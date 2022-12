„Tierischer“ Wohlfühlort

Das Motto auf der Homepage „Wer anderen eine Blume schenkt, blüht selber auf“, sagt auch einiges über die Chefin und ihre Mitarbeiterinnen aus. Fachgeschäfte sind – im Gegensatz zu den Online-Dealern oder Filialketten –, häufig mehr als ein bloßer Ort des schnellen Verkaufs.

Bei Geschenken mit persönlicher Note kann eine vertraute Beratung sehr wohltuend sein. Wenn dann noch der Generationenübergang gut gelingt, bleiben Kundinnen und Kunden über Jahre treu, selbst wenn sie nicht mehr am Ort wohnen.

In Ketsch sind wir einem solchen Geschäft und der Inhaberin seit langer Zeit verbunden, auch wenn der Kontakt zwischendurch nicht so intensiv war. Für uns ist der Weg in den Nachbarort vorgezeichnet, wenn es um besondere Kreationen geht. Dass es im (Kunst)-handwerklichen Betrieb nicht eben hoppla-hopp geht, wissen die meisten Kunden und schätzen deshalb auch die kleine Plauderei zwischendurch. Beim letzten „Auftrag“, einem Adventsstrauß zu einer vorweihnachtlichen Einladung, dauerte die Fertigstellung ebenfalls noch etwas an.

Zeit also, sich in den weihnachtlich dekorierten Räumen umzusehen. So entdeckten wir einen Hund, der sein Plätzchen unter der Theke gefunden und sich in aller Ruhe den Ladenbetrieb anhörte.

Im Gespräch, erzählte die Inhaberin, dass dies der Hund ihrer Schwester sei. Aber sie habe im Anwesen noch weitere Tiere wie einen Schäferhund, der einer älteren Stammkundin gehörte. Die habe nämlich darum gebeten, ihn doch während ihres wahrscheinlich etwas längeren Krankenhausaufenthaltes aufzunehmen.

Als sie dann noch im Krankenhaus gestorben ist, war das sicherlich in der Gewissheit, dass ihr Liebling bei der tierliebenden Floristin eine neue Heimat gefunden hatte – das ist fast eine Weihnachtsgeschichte. Danke Susanne.