Tierschützer feiern

Der Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung feiert nach zweijähriger Pause an diesem Sonntag, 3. Juli, sein beliebtes Sommerfest an der Grillhütte in Schwetzingen.

Im 27. Jahr ihres Bestehens – das 25-Jährige konnte pandemiebedingt nicht gebührend gefeiert werden – freuen sich die Tierschützer, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr über viele Besucher. Geboten wird allerhand: eine Tombola mit attraktiven Preisen, ein Bücherflohmarkt zum Aufstocken der Urlaubslektüre, ein Tierbedarfsflohmarkt mit tollen Angeboten für die tierischen Mitbewohner, viele Info- und Verkaufsstände mit Bezug zum Tier sowie Kaffee, Kuchen und vegetarisches Essen. zg