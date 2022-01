Tierschutzverein freut sich über Spenden

Schwetzingen. Groß war die Freude, als die Spenden der „Fressnapf“-Weihnachtsbaumaktion von den Ehrenamtlichen des Tierschutzverein (TSV) Schwetzingen und Umgebung abgeholt wurde.

Zwei bis zum Rand gefüllte Gitterboxen konnten in der Filiale an der Südtangente in Schwetzingen entgegengenommen und geleert werden. Und für jeden war etwas dabei: Katzen, Hunde, Kaninchen und Meerschweinchen, Wildvögel, Igel und Eichhörnchen wurden reich beschenkt, heißt es in einer Pressemitteilung des Tierschutzvereins.

Besonders erfreulich waren die vielen Spenden für die Klein- und Wildtiere, denn die – so die Tierschützer – werden oft vergessen. Die TSV-Verantwortlichen und die Mitarbeiter vom „Fressnapf“ Schwetzingen an der Südtangente freuen sich über die vielen Spender.