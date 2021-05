Tipper gewinnt 100 000 Euro bei der Samstagsziehung

Waghäusel. Frühlingsglück für einen noch unbekannten Tipper aus Waghäusel: Bei der Samstagsziehung vom 29. Mai erzielte die Person einen Gewinn von 100 000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6. Der Weg zum Sieg war die passende sechsstellige Gewinnzahl 527978, wie Lotto Baden-Württemberg am Montagmorgen mitteilte.

Der Tipper aus dem Kreis Karlsruhe versuchte sein Glück im Klassiker Lotto 6aus49. Für einen zusätzlichen Einsatz von 1,25 Euro nahm er auch an der Zusatzlotterie Super 6 teil. Die Wahrscheinlichkeit auf den Treffer lag bei eins zu einer Million. Den Spielschein gab der Tipper anonym in einer Lotto-Annahmestelle in Waghäusel ab. Zum Abruf der komplett steuerfreien 100 000 Euro muss die Person nun die gültige Spielquittung vorlegen. Diese kann der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale einreichen.

Der Volltreffer war der neunte Super-6-Hauptgewinn des Jahres im Südwesten. Den letzten sechsstelligen Gewinn in Waghäusel hatte es im November vergangenen Jahres gegeben. Ein Glücksspirale-Tipper freute sich ebenfalls über 100 000 Euro.