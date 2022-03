Schwetzingen. Das Kapitalmarktumfeld nach der Corona-Krise wird bei einem Vortrag der Volkshochschule am Montag, 28. März, 19 bis 20.30 Uhr beleuchtet. Wo stehen wir derzeit an den Kapitalmärkten? Was für einen langfristig orientierten Anleger wichtig ist, erfahren die Teilnehmer in diesem Vortrag. Eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 06202/20950. ist erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1