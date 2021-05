Tipps für die Impfterminsuche in der Region Schwetzingen

Region Schwetzingen. In Baden-Württemberg sind ab dem 17. Mai in Arztpraxen die Priorisierungen für alle in Deutschland zugelassenen Coronavirus-Impfstoffe aufgehoben. Trotzdem bedeutet das nicht, dass bereits jetzt alle impfwilligen Bürger und Bürgerinnen auch einen Termin bekommen können – ob beim Arzt oder im Impfzentrum. Dafür sind besonders zwei Dinge verantwortlich: Die bisherige Zahl verfügbarer Impfdosen und die Unübersichtlichkeit, was die Terminvergabe angeht.

Grundsätzlich gilt als erste Maßnahme natürlich entweder die Registrierung für einen Termin in einem Impfzentrum oder die Nachfrage beim eigenen Hausarzt oder einem Facharzt, ob dieser gegen das Coronavirus impft und ob es Kapazitäten gibt. Wir haben hier noch einmal zusammengestellt, welche Möglichkeiten es gibt, zeitnah an einen Impftermin zu kommen.



Wie komme ich an einen Termin im Impfzentrum?

Im Gegensatz zur Arztpraxis sind die Impfzentren immer noch der Priorisierung verpflichtet. Es gilt also aktuell in Baden-Württemberg, dass sich nur Menschen der Prioritätsstufen 1, 2 oder 3 für einen Termin anmelden können. Ganz offiziell funktioniert das online unter www.impfterminservice.de oder per Telefon unter der Nummer 116 117. Auf der Website wählt man zunächst das Bundesland aus und sieht anschließend eine Liste der dortigen Impfzentren. Wegen der hohen Nachfrage kann es nach der Auswahl eines Zentrums erst mal zu Wartezeiten kommen, bevor man die Chance hat, einen Termin zu ergattern.

Ob man in Baden-Württemberg bereits impfberechtigt ist, kann man auf der Website des Sozialministeriums überprüfen, wo es eine Liste der impfberechtigten Gruppen gibt.



Gibt es Möglichkeiten, schneller auf freie Termine im Impfzentrum aufmerksam zu werden?

Es gibt Websites, die Impfwilligen dabei behilflich sind, verfügbare Termine in ihrer Umgebung zeitnah mitzubekommen. Da wäre beispielsweise die Impftermin-Übersicht, bei der man sehen kann, welche Impfzentren im eigenen Bundesland momentan wie viele Termine anbieten können. Erreichbar ist das Angebot unter www.impfterminübersicht.de. Der Impfterminradar bietet eine ähnliche Möglichkeit, hier kann man sowohl nach Bundesland, aber auch via Postleitzahl einsehen, wo es aktuell freie Termine gibt.

Wie komme ich an einen Termin beim Arzt?

Die Terminfindung beim Hausarzt kann sehr unterschiedlich ablaufen. Oftmals kann man sich vor Ort in der Praxis, wenn man ohnehin dort ist, auf eine Liste setzen lassen und wird dann gegebenenfalls kontaktiert, wenn Termine vergeben werden können. Viele Hausarztpraxen bieten auch eine Anmeldung für Impftermine auf ihrer Homepage oder über ihre Telefonnummer an. Ähnliches gilt auch für Fachärzte wie Frauen- oder HNO-Ärzte, da manche von ihnen ebenfalls Impfungen anbieten.

Des Weiteren kann die Website Impfpool behilflich sein, die Impfwillige mit Ärzten in ihrer Nähe zusammenbringt, die Kapazitäten für die Impfung haben. Dafür ist eine kostenlose Registrierung notwendig. Einen ähnlichen Service bietet auch die App Impf-Finder, die kostenlos im Google Play Store oder im App Store von Apple erhältlich ist. Auch hier werden Impfwillige mit Ärzten vernetzt, die kurzfristig frei gewordene Impftermine anbieten können.