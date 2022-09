Tipps für junge Eltern zur Folgekost nach Muttermilch

Das Forum Ernährung Rhein-Neckar-Kreis bietet innerhalb der Landesinitiative „BeKi“ – Bewusste Kinderernährung für Eltern von Säuglingen ab fünf Monaten ein kostenloses Onlineseminar mit dem Titel „Erst die Milch – und dann?“ an. Dabei stellt am Mittwoch, 21. September, von 10 bis 11.30 Uhr Corinna Bauder, freiberufliche „BeKi“-Referentin, die aktuellen Empfehlungen zur Beikost sowie geeignete Lebensmittel für das erste Lebensjahr vor, heißt es in einer Mitteilung.

Sie beantwortet Fragen zum Übergang von der Muttermilch/Flaschennahrung zur Beikost. Hilfreiche Tipps zum einfachen und nachhaltigeren Selberkochen der Mahlzeiten erleichtern den Einstieg in ein buntes und genussreiches Essvergnügen. Dem Gedankenaustausch unter den Teilnehmenden wird genügend Raum gegeben. Dabei stehen die Bedürfnisse und die Individualität jedes Kindes ebenso im Vordergrund wie die Ernährungsgewohnheiten der Familie – für Genuss und Lebensfreude von Anfang an.

Anmeldungen hierzu sind bis spätestens Mittwoch, 14. September, beim Forum Ernährung unter Telefon 06221/5 22 41 45 oder per E-Mail an g.amaya@rhein-neckar-kreis.de möglich. Nach der Anmeldung gibt es einen Link zur Einwahl über Cisco Webex. Die Teilnahme ist per PC oder Handy möglich. zg