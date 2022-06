Tischkickerturnier in Schwetzingen

Schwetzingen. Die Fußballsaison geht in die Verlängerung: Die Junge Union (JU) Schwetzingen lädt am Samstag, 11. Juni, um 18 Uhr in der Gaststätte „Blaues Loch“, Zeyherstraße 3 in Schwetzingen zum Schwetzinger Tischkickerturnier ein. Mehr Spannung als im Meisterkampf der Bundesliga ist dabei garantiert. Es gibt für den Gewinner zwar keine Meisterschale, aber der Sieger geht hier auch nicht mit leeren Händen vom Platz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die JU Schwetzingen freut sich über zahlreiche Teilnehmer und ein spannendes Turnier.

