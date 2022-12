"Tischlein deck dich": Einladung zum Abendessen in Schwetzingen

Schwetzingen. Der Winter ist die kalte und dunkle Jahreszeit. Das Leben findet immer mehr in den eigenen vier Wänden statt. Hinzu kommen in diesem Jahr die hohe Inflation und die steigenden Strom- und Energiepreise, welche uns allen Sorge bereiten.

Aus diesem Grund hat ein Bündnis aus Kirchengemeinden und Vereinen die Aktion „Tischlein deck’ dich“ ins Leben gerufen (wir berichteten mehrfach. Egal, ob Alleinstehende, Familien, Alleinerziehende, ältere oder junge Menschen – alle sind zu einem Abendessen eingeladen. Und: Das Essen ist kostenlos.

Alleine essen ist doof – gemeinsam essen verbindet, lautet dabei das Credo. Bereits am Mittwochabend startete die Aktion, die an diesem Donnerstag, 29. Dezember, von 17 bis 19 Uhr im Josefshaus hinter der Kirche St. Pankratius, Schlossstraße 8 in Schwetzingen, seine Fortsetzung finden wird. Für die Küche zuständig ist Helga Wiegand von der evangelischen Kirchengemeinde zusammen mit ihrem Team zuständig und sie freut sich über viele Abnehmer ihrer Gerichte.