"Tischlein deck dich": Warmes Essen in Schwetzingen für jeden

Schwetzingen. Die erste Runde der gemeinsamen „Tischlein deck dich“-Aktion der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt ist erfolgreich gelaufen. Am Mittwoch und am Donnerstag, jeweils von 17 bis 19 Uhr, waren alle Menschen, die wollten, egal, ob Alleinstehende, Familien, Alleinerziehende, Ältere oder Jüngere, zu einem warmen Abendessen ins Josefshaus hinter der Kirche St. Pankratius eingeladen.

In diesen dunklen Wintertagen essen viele Menschen allein, das muss nicht sein. „Gemeinsam essen verbindet“, heißt das Motto des Projekts, das von der evangelischen Gemeinde am Schlossplatz, der islamischen Ahmadiyya-Gemeinde, der Freiwilligenagentur der Stadt Schwetzingen, dem Trägerverein „Die Brücke“, dem Verein „Alles-Retter“, der Arbeiterwohlfahrt sowie vom Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis und dem Diakonischen Werk der evangelischen Kirchenbezirke unterstützt wird.

Michael Schnorbach (v. l.) gibt ein ordentliches Stück Hackbraten auf den Teller, Johannes Zschau füllt mit Gemüse auf. © Volker Widdrat

Eine Anmeldung braucht es nicht

Am späten Mittwochnachmittag war alles für ein gemütliches Abendessen vorbereitet. Auf den Tischen brannten Kerzen. Auf Kärtchen war ein christliches Tischgebet zu lesen: „Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von Dir. Wir danken Dir dafür. Amen.“ Ein islamisches Gebet vor dem Essen verhieß: „Ich beginne im Namen Allahs und mit Allahs Segnungen.“ Das Helferteam um Diakon Michael Barth-Rabbel stand erwartungsfroh in den Startlöchern.

Spendenkonto und Helfer Wer für für die Aktion spenden möchte – Konto der römisch-katholischen Kirche Schwetzingen, Verwendung: „Aktion Tischlein deck dich“, Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE58 6725 0020 0025 0235 10. Anmeldung für Helfer: https://kath-se-schwetzingen.de/tdd, https://kath-se-schwetzingen.de/helfer vw

Es gab Hackbraten, auch vegetarisch, dazu Gemüse und Kartoffeln. Dazu Saft und Kaffee. Das Küchenteam um Helga Wiegand hatte ab mittags fleißig gekocht. Die Teller waren reichlich gefüllt. Wer mochte, durfte auch gerne einen Nachschlag holen. Pfarrer und Dekan Uwe Lüttinger von der katholischen Seelsorgeeinheit, der die Idee zu der Aktion gehabt hatte, schaute im Josefshaus vorbei. Und Pfarrer Steffen Groß von der evangelischen Kirchengemeinde freute sich ebenso über das kostenlose Mahl nicht nur für Bedürftige, sondern für alle Menschen, die Lust haben und kommen möchten.

Es gibt ordentliche Portionen, wer möchte, bekommt auch Nachschlag: Margarete Zucker (v. l.), Leonie Wiegand, Karin Sauer und Helga Wiegand. Bild: Widdrat © Volker Widdrat

Immer an den letzten Mittwochen und Donnerstagen im Januar, Februar und März, jeweils von 17 bis 19 Uhr, wird noch ein warmes Abendessen in Gemeinschaft aufgetischt. Das nächste Mal wird der Saal im Josefshaus am Mittwoch, 25. Januar, und am Donnerstag, 26. Januar, eingedeckt sein. Die Gäste müssen sich nicht anmelden, sondern dürfen einfach an den Abenden kommen und das kostenlose Essen genießen.