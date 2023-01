Haßloch. Eine Radfahrerin ist am gestrigen Freitag über die Hauptstraße in Meckenheim gefahren. Wie die Polizei mitteilte, berichteten Zeugen, dass sie plötzlich zusammengesackt ist und daraufhin auf die Fahrbahn stürzte. Ein Zeuge soll Erste Hilfe geleistet haben, bemerkte jedoch, dass die Unfallbeteiligte plötzlich nicht mehr atmete. Die Reanimation-Maßnahmen durch den Rettungsdienst blieben erfolglos. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen dauern an.

