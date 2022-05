Tod nach Polizeikontrolle - Leiche soll bald obduziert werden

Mannheim. Die Leiche des nach einer Polizeikontrolle in Mannheim gestorbenen Mannes soll bald obduziert werden - wann, ist nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) Baden-Württemberg vom Dienstag noch nicht bekannt. Der 47-Jährige war am Montag während einer Kontrolle durch zwei Polizisten zusammengebrochen und starb später im Krankenhaus. Er hatte sich gegen die Kontrolle gewehrt und war von den Beamten überwältigt worden. Was zu seinem Tod führte, ist bisher unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es werden weitere Ermittlungsergebnisse abgewartet. "Möglicherweise können dann im Laufe des Tages weitere Informationen bekannt gegeben werden", so ein Sprecher des LKA auf Nachfrage dieser Redaktion.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Marktplatz Nach tödlichem Polizeieinsatz: Demonstranten fordern Aufklärung Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Mann stirbt Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz wirft viele Fragen auf Mehr erfahren Blaulicht Mann bei Polizeikontrolle am Mannheimer Marktplatz kollabiert - später verstorben Mehr erfahren