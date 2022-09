Tödlicher Unfall zwischen Schwetzingen und Ketsch: Schuldfrage wohl geklärt

Schwetzingen / Ketsch. Eine 84-jährige Radfahrerin war am Mittwochmittag auf der Ketscher Landstraße auf Höhe des Schwetzinger Stadions von einem Polizeiauto erfasst worden. Noch vor Ort war die Frau ihren schweren Verletzungen erlegen. Nachdem allerdings zunächst nicht klar war, wie es zu dem tragischen Unfall gekommen war, sind die Ermittler nun wohl zu einem Ergebnis gekommen. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. Demnach gehen die Experten davon aus, dass der Fahrer des Wagens schuld an dem Unfall ist.

Auch weitere Erkenntnisse haben sich inzwischen ergeben: Die Polizei war zunächst davon ausgegangen, dass die 84-Jährige auf ihrem Fahrrad unterwegs war, als sich der Unfall ereignete. Wie ein Sprecher nun mitteilte, hat die Verunglückte das Fahrrad aber geschoben und wollte die Ampel bei Grün zu Fuß überqueren, als das Polizeifahrzeug sie erfasste. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb die Frau noch am Unfallort. Der Fahrer des Dienstwagens erlitt einen schweren Schock.

Radfahrerin verstirbt nach Unfall auf Ketscher Landstraße Am Mittwochmittag ist es auf Höhe des Schwetzinger Stadions zu einem schweren Unfall gekommen. © priebe

Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher handelt es sich um einen Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Mannheim, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf einer Dienstfahrt befand. Es handle sich allerdings nicht um einen Polizeibeamten, so der Sprecher.