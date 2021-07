Tolle Chance: Friseur werden

Der Sommer ist endlich da, Corona-Lockerungen erinnern daran, wie frei und unbeschwert das Leben einmal war. Für viele Schülerinnen und Schüler, die kurz vor ihren Abschlüssen stehen beziehungsweise ihre Zeugnisse in der Hand halten, stellt sich nun die Frage: Wie geht es beruflich für mich weiter? Wird die Corona-Pandemie eine Auswirkung auf meine Wunschausbildung haben? Wann kann ich meine Ausbildung starten?

Für alle, die sich für den Beruf der Friseurin oder des Friseurs interessieren, gibt es gute Neuigkeiten: die meisten Ausbildungssalons bilden auch weiterhin aus – mit Abstand, Maske und Hygienekonzept, aber Hygiene hatte bei den körpernahen Dienstleistungen schon immer einen hohen Stellenwert. Wer die Friseurausbildung in Form einer vollschulischen Ausbildung starten möchte, der ist an der einjährigen Berufsfachschule Körperpflege – Friseur – Kosmetik an der Ehrhart-Schott-Schule in Schwetzingen richtig und gut und sicher aufgehoben.

Wer den Friseurberuf in Form einer vollschulischen Ausbildung starten möchte, der ist an der Ehrhart-Schott-Schule in Schwetzingen richtig und gut aufgehoben. © ESS

Für modebegeisterte, handwerklich geschickte junge Menschen, die kreativ sind und Spaß am Umgang mit Menschen haben, ist der Friseurberuf eine tolle Basis für alle Berufe in der Beautywelt. Neben dem Erlernen von klassischen Friseurhandwerkstechniken kommen natürlich auch Styling, Trends und Mode nicht zu kurz.

Für das Schuljahr 2021/22 gibt es noch freie Plätze in dieser Schulart. Der erfolgreiche Abschluss entspricht dem ersten Ausbildungsjahr als Friseurin und Friseur. Die Schule ist kostenfrei. Die weitere Ausbildung dauert zwei Jahre und erfolgt im dualen Ausbildungssystem mit einem Friseursalon als Ausbildungspartner. Die Schule hilft bei der Praktikums- und Ausbildungsplatzsuche. Auch Schülerinnen und Schüler ohne Hauptschulabschluss können aufgenommen werden. Die Bildungseinrichtung fördert zudem individuell und bietet zusätzlichen Sprachförderunterricht an.

Auch die Teilnahme an einem internationalen Schüler- und Azubitausch-Programm (Erasmus+) ist während der Ausbildung möglich. Der Schulstart ist am Montag, 13. September, um 8.30 Uhr. zg

Info: Anmeldung: Sekretariat der Ehrhart-Schott-Schule, Lessingstraße 18, 68723 Schwetzingen, Telefon 06202/94 63 00, Fax: 06202/94 63 20, info@esss.de, www.esss.de