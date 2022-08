Tommy Engelhardt jazzt

Das Sommer-Jazz-Vergnügen am Schlossplatz geht weiter. Die Jazzinitiative bietet bekanntlich an den Freitagabenden gratis eine Runde Jazz und unterhält so das Schlossplatzpublikum. Nachdem letzte Woche das Sachie Matsushita Trio – ein Familienunternehmen mit Vater, Mutter, Sohn – ein fantastisches Konzert mit Jazzstandards und Eigenkompositionen geboten hat, was die zahlreich erschienenen Fans sehr genossen haben, gibt es diesen Freitag, 26. August, ab 19 Uhr ein Heimspiel: Tenorsaxofonist Tommy Engelhardt aus Oftersheim, allen Jazzfans der Region bestens bekannt und hochgeschätzt, wird mit seinem Quartett auftreten. Das Publikum erwarten gefühlvolle und leidenschaftlich präsentierte Jazzmelodien, dem heißen Sommer entsprechend meist im Latin Style, sodass man sich ohne Mühe gedanklich in die Karibik versetzen kann! Vor dem Palais Hirsch wird gespielt, der Eintritt ist frei, die Sparkasse sponsert den Auftritt. zg/BIld: Jazzinitiative

