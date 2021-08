Top, die Aussicht gilt! Hier geht es hoch hinaus in Rheinland-Pfalz

Tipp 1: Nahe-Skywalk in Hochstetten-Dhaun

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ausflugstipps Top, die Aussicht gilt! Hier geht's hoch hinaus in Rheinland-Pfalz 6 Bilder Mehr erfahren

Der Nahe-Skywalk in Hochstetten-Dhaun ist beliebtes Wanderziel. Die stählerne Aussichtsplattform ragt sieben Meter über den Klippen eines ehemaligen Steinbruchs hoch über dem Nahetal und nennt sich daher mit Recht „Nahe-Skywalk“. Hier sollte man wirklich schwindelfrei sein oder besser nicht nach unten schauen. Der Boden besteht aus Gitterrosten, die einen freien Blick nach unten gewähren und für einen gewissen Nervenkitzel sorgen, denn unter der Plattform geht es gut 60 Meter senkrecht in die Tiefe, bis zur Wasseroberfläche der Nahe fällt das Gelände weitere rund 60 Meter ab.

Gemeinsam mit der Stiftskirche St. Johannisberg ist der Nahe-Skywalk ein Höhepunkt der Vitaltour „Wildgrafenweg“ und des “Hildegard von Bingen” Pilgerwanderweges. Seit ihrer Eröffnung 2015 in St. Johannisberg, einem Ortsteil von Hochstetten-Dhaun, ist die 65 Quadratmeter große Aussichtsplattform sehr gut besucht. Der Blick von der Aussichtsplattform fällt auf die Nahe, den Hellberg, die Stadt Kirn und in den zurzeit aktiv betriebenen Steinbruch sowie auf den Ort Hochstetten-Dhaun. Nach Einbruch der Dunkelheit wird der Skywalk in Rot und Blau beleuchtet. Das ist vor allem vom Tal aus ein echter Hingucker. Der Nahe-Skywalk ist rund um die Uhr begehbar und kostet keinen Eintritt.

Tipp 2: Concordiaturm mit bester Aussicht übers Lahntal

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Aussicht vom Concordiaturm hoch über dem kaiserlichen Bad Ems ist fantastisch. Hat man die 76 Stufen im immer geöffneten Turm erklommen und steht ganz oben auf der Plattform, befindet man sich immerhin 200 Meter über dem frisch gekürten Unesco-Welterbeort Bad Ems und kann das gesamte Kurviertel im Lahntal überblicken. Außerdem reicht der Blick über den Westerwald, den Hunsrück und den Taunus.

Die tolle Aussicht war auch der Grund, warum sich der Verschönerungsverein Bad Ems 1861 entschloss, an diese Stelle einen Aussichtsturm zu bauen, und weil dies wohl in aller Eintracht geschah, bekam er den Namen Concordia – in der griechischen Mythologie die Personifikation der Eintracht. Man erreicht den Turm mit dem Auto von Bad Ems aus über die Grabenstraße und die Concordiastraße.

Vom Concordiaturm aus kann man auch eine rund sieben Kilometer lange Rundwanderung starten. Dabei geht es zuerst hinab in Richtung Dausenau, vorbei am Höhenhaus in den Wald hinauf in Richtung Kemmenau und hinunter zu den Lahnkliniken. Durch den Kurpark führt der Weg nach Bad Ems. Hinauf geht es wieder über einen gut ausgebauten, aber sehr steilen Felsenweg mit vielen schönen Ausblicken auf Bad Ems. Wem das zu anstrengend ist, der benutzt die Kaiserbahn und ist ganz gemütlich in 25 Minuten wieder am Ausgangspunkt.

Tipp 3: Nationalparkblick und Königsschleife - neuer Aussichtsturm im Hunsrück



AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Seinen Namen verdankt der Aussichtsturm „Nationalparkblick“ im Hunsrück der Tatsache, dass man bei gutem Wetter von der obersten Plattform aus weit in jede Himmelsrichtung schauen kann, unter anderem bis zum Erbeskopf und in den Nationalpark Hunsrück-Hochwald. 2020 wurde der Turm auf einer Anhöhe neben dem Sportplatz im Hunsrückort Rascheid eingeweiht.

Der rund 18 Meter hohe, achteckige Turm aus Holz und Stahl hat einen Durchmesser von sechs Metern. Wer sich nicht bis zur letzten Plattform nach oben traut, hat die Wahl zwischen drei tiefer gelegenen Ebenen. Der Aussichtsturm „Nationalparkblick“ liegt unmittelbar an der Traumschleife „Königsfeldschleife". Dieser 13 Kilometer lange Rundwanderweg folgt den Bachtälern des Rasbaches und des Brüchelbaches. Unterwegs gibt es interessante Einblicke in die Geschichte der einst hier dampfenden Hunsrückbahn. Das imposante Bahn-Viadukt zwischen Geisfeld und Rascheid lässt die Herzen der Eisenbahnliebhaber höher schlagen.

In naher Zukunft wird beim Aussichtturm „Nationalparkblick“ zusätzlich eine kleinere, barrierefreie Aussichtsplattform entstehen. Dazu soll eine 15 Meter lange und 2,50 Meter hohe Rampe neben dem Turm sowie ein Rundweg für Personen mit Mobilitätseinschränkungen gebaut werden.

Tipp 4: Majestätischer Blick vom Vulkan - Kaiser-Wilhelm-Turm in der Eifel

Der Blick verliert sich in der Ferne, der Wald wird zu einem wogenden Meer von Bäumen, Menschen und Autos erscheinen aus der Vogelperspektive wie Spielzeug. In der Eifel gibt es viele solcher Plätze mit Fernblick, doch einer ist ganz besonders schön: die Aussicht von der Hohen Acht bei Adenau. Mit 747 Metern ist sie der höchste Berg in der Eifel. Vor Millionen von Jahren maß die Basaltkuppe des tertiären Vulkans noch etliche hundert Meter. Heute hat die bewaldete Hohe Acht eine fast perfekte Kegelform und wird vom Kaiser-Wilhelm-Turm gekrönt.

Der 1908/09 anlässlich der Silbernen Hochzeit des Kaiserpaares Wilhelm II. und Auguste Viktoria aus Bruchsteinen errichtete Turm ist 16 Meter hoch. Die Aussicht vom achteckigen Obergeschoss ist ein unvergessliches Erlebnis. Nicht nur die gesamte Eifel mit Burgen, Dörfern und Städten liegt dem Betrachter zu Füßen, auch der Kölner Dom zeichnet sich bei guter Sicht am Horizont ab. Der Blick reicht bis zum Siebengebirge, Hunsrück, Westerwald und Taunus.

Zum Turm gelangt man vom Wanderparkplatz an der L 10 nach einem 1,5 Kilometer langen Spaziergang durch den Wald mit zum Schluss steilem Anstieg. Auf dem Waldparkplatz informieren Tafeln über den Vulkanismus und die Wanderwege in der Region. Der Kaiser-Wilhelm-Turm ist ganzjährig frei zugänglich.

(Quelle: Rheinland-Pfalz Tourismus)