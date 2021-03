Schwetzingen. Die Touristinfo der Stadt Schwetzingen in der Dreikönigstraße bleibt weiterhin für den Publikumsverkehr bis Sonntag, 18. April, geschlossen, wie die Stadt mitteilt. Die Mitarbeiterinnen sind per Mail unter touristinfo@schwetzingen.de oder telefonisch unter 06202/87400 an den Werktagen erreichbar.

