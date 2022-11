Schwetzingen. Die Touristinformation in der Dreikönigstraße in Schwetzingen ist am Mittwoch, 2. November, von 10 bis 13 Uhr aufgrund einer Fortbildung geschlossen. Danach sind die Mitarbeiterinnen bis 17 Uhr wieder erreichbar. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1