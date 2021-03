Schwetzingen. Die Touristinformation der Stadt Schwetzingen bleibt noch bis Montag, 22. März 2021, für den Publikumsverkehr geschlossen. Das teilt die Verwaltung mit. Die Mitarbeitdenden sind weiterhin wochentags telefonisch unter der Nummer 06202/87-400 und per E-Mail touristinfo@schwetzingen.de erreichbar. In den Außenfächern und in den Prospektständern sind auch Infomaterial und Broschüren erhältlich.

