Touristinformation der Stadt bietet "click & collect“ an

Schwetzingen. Die Touristinfo der Stadt Schwetzingen in der Dreikönigstraße bietet bis einschließlich 16. Mai für ihre Kund/innen „click & collect“ an. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Im Shop erhältlich sind für Schwetzingen typische Souvenirs, kleine Mitbringsel und Präsente rund um die Spargelzeit sowie Rad- und Wanderkarten. Die Mitarbeiterinnen sind zudem zu den Öffnungszeiten unter Telefon 06202/87400 oder per E-Mail unter touristinfo@schwetzingen.de erreichbar, und beraten zu touristischen Themen. Ebenfalls immer mit kostenlosen Infobroschüren zur Mitnahme bestückt ist der Prospektständer im Eingangsbereich der Touristinformation.

