Touristische Defizite aufzeigen

Eine selbstkritische, aber auch selbstbewusste Bestandsaufnahme der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Arbeit im Schwetzinger Gemeinderat im ersten Halbjahr stand im Mittelpunkt der letzten Sitzung vor der Sommerpause. Fraktionssprecher Prof. Josef Walch wies darauf hin, dass in den vergangenen Monaten, angefangen bei Themen wie dem öffentlichen Personennahverkehr, über die Schulentwicklungsplanung, den Wohnbau, die kommunale Klimapolitik und die Sanierung des Rothacker’schen Hauses für die städtische Entwicklung der nächsten Jahre zukunftsweisende Themen behandelt und beschlossen worden seien, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

Auf das Thema ÖPNV ging Stadt- und Kreisrätin Sabine Walter ein. Sie stellte die Schaffung von neuen Anbindungen in den Vordergrund und die Forderung, dass die Nutzung des Nahverkehrs alltagstauglicher werden müsse. Ebenso sei die Qualität der eingesetzten Verkehrsmittel von Bedeutung, so Walter. Lärm und Abgase müssten durch den Einsatz neuer Technologien minimiert werden. „Unsere Fraktion hat im Vorfeld der neuen Linienbündelausschreibung umfangreiche Vorschläge eingebracht, die es umzusetzen gilt. Voran stehen die Optimierung der Stadtbuslinien und die Einrichtung von mehr Haltestellen. Vorgeschlagen haben wir Grünen auch die unentgeltliche Beförderung mit dem Stadtbus.

Laut Sabine Walter habe die Fraktion zusätzlich zahlreiche Verbesserung für den Schienenverkehr erarbeitet: „Verdichtung der S-Bahn-Taktungen auch in Randzeiten spätabends, eine stündliche Direktverbindung nach Heidelberg und viele andere Dinge“, sagt sie. Ein absolutes Unding sei die Fahrzeit von anderthalb Stunden von Schwetzingen in die Heidelberger Kliniken im Neuenheimer Feld. Als Kreisrätin habe sie sich gegen in Corona-Zeiten überfüllte Schülerbusse eingesetzt.

Das Thema Wohnungsbau wurde von Stadträtin Kathrin Vobis-Mink beleuchtet, die die Fraktion auch im Aufsichtsrat der kommunalen Wohnbaugesellschaft SWG vertritt: „Unser erstes Wohnobjekt in der Lindenstraße 56 befindet sich im Rohbau. Das Besondere wird die Energieversorgung mit Solarthermie sein. Die Erdgeschosswohnungen werden barrierefrei und altersgerecht gebaut, um Wohnraum für Menschen mit Einschränkungen zu schaffen.“ Das Pfaudler-Areal – jetzt Schwetzinger Höfe – solle unter dem Slogan „Urban.Kreativ.Nachhaltig“ entstehen: „Unser Ziel ist eine lebendige, klimagerechte Quartiersentwicklung nach dem Schwammstadt-Prinzip, die bezahlbaren Wohnraum schafft. Barrierefreies und behindertengerechtes Wohnen, Räume für die Kultur, ansprechende Architektur mit Fassadenbegrünung, dazu optimaler Lärmschutz – das kann für Schwetzingen zukunftsweisend sein. Dabei ist für uns Grüne eine Bürgerbeteiligung die Basis, um Ökologie, Ökonomie und Soziales in Einklang zu bringen“, so Kathrin Vobis-Mink.

Intensiv und konsequent bearbeite die Fraktion auch das Thema kommunale Schulentwicklung. Stadtrat Dr. Michael Rittmann erläuterte, dass sich die Grünen von Anfang dieser Legislaturperiode für die Weiterentwicklung der Grundschulen zu Gebundenen Ganztagesgrundschulen ausgesprochen hätten. Mit dem Beschluss, mit der Zeyher-Grundschule und deren baulicher Umgestaltung einen ersten Schritt in Richtung dieser Schulform zu machen, werde ein wichtiges Signal für die weitere Schulentwicklung in den kommenden Jahren gesetzt.

„Eines der Projekte, das uns sehr umfassend unter verschiedenen Gesichtspunkten beschäftigen wird, vor allem unter finanziellen Gesichtspunkten, ist die Sanierung des Komplexes Rothacker’sches Haus und Alter Messplatz“ erläuterte Josef Walch: „Es geht nicht nur um die Sanierung, Erweiterung und Umnutzung eines denkmalgeschützten Gebäudes von großer Bedeutung für die Stadtgeschichte, es geht auch um wichtige innovative und städtebauliche Aspekte der Innenstadt und deren Aufwertung. Wir müssen, was die Zukunft unserer Innenstädte betrifft, von Architektur und Verkehr über Kunst und Kultur bis Handel und Gastronomie alle Bereiche mitdenken“, so der Fraktionssprecher in seiner Mitteilung.

Vor allem wegen der angespannten finanziellen Lage der Stadt und der noch ungeklärten Planung für die Neugestaltung des Alten Messplatzes hätten vier Grüne im Gemeinderat nicht für die Vorlage der Stadtverwaltung gestimmt. „Dass eine Abstimmung so verlaufen kann, ist ein normaler demokratischer Prozess“, so Walch. Stadtrat Peter Köhler erläuterte die Bedeutung des vom Gemeinderat verabschiedeten Tourismus- und Marketingkonzeptes“, erarbeitet von einer Berliner Agentur. Dieses detailliert ausgearbeitete Konzept, das die Bedeutung der kulturellen Einrichtungen und Projekte der Stadt aufzeige, das aber auch Schwachstellen und Defizite in diesem Bereich offenlege, gelte es zügig und transparent umzusetzen, fordert Köhler.

Zu „Klima und Umweltschutz“ führte Stadträtin Dr. Susanne Hierschbiel aus, „dass wohl alle Parteien im Gemeinderat erkannt haben, dass die Kommune ihr Handeln an den Klimaveränderungen ausrichten muss“. Sie fügte hinzu „dass die Grünen im Gemeinderat oft die Einzigen sind, die hierfür nicht nur schöne Worte finden, sondern mehr Investitionen und Engagement vehement einfordern.“

Die Gemeinderatsfraktion der Grünen ist sich in Hinblick auf die anstehen Haushaltsberatungen einig, dass jeder hier ausgegebene Euro eine wichtige Investition in die Zukunft sei: „Die Deckelung von Ausgaben im Bereich von Förderprogrammen des Klimaschutzes, wie sie von der CDU gefordert wurde, ist mit uns Grünen nicht machbar“, so Hierschbiel. zg