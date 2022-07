Tradition in Leichtathletik

Der Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ fand nach der Corona-Pause wieder in der Sportart Leichtathletik statt. Der Wettkampf besteht aus einer Mehrkampf-Mannschaftswertung, bei dem die Schulen des Kreises gegeneinander antreten.

Gute Leichtathleten haben am Hebel-Gymnasium Tradition. Und so nahmen drei Mannschaften der Schule am Wettbewerb in Mannheim teil. Mit individuellen Spitzenleistungen und dem guten Mannschaftsergebnis erreichten die Teams gegen die Konkurrenz den zweiten Platz bei den Mädchen Jahrgang 2005 bis 2008, den dritten bei den Jungen Jahrgang 2005 bis 2008 und den vierten Platz bei den Mädchen 2009 oder jünger.

Dabei liefen Isabel und Valerie Georg die 50 Meter in 7,72 und 7,80 Sekunden. Valerie schaffte auch die 800 Meter in 2:41,5 Minuten. Anna Berner sprintete 100 Meter in 13,33 Sekunden und wurde nur von Mannschaftskameradin Maren Rohrer um eine Zehntelsekunde geschlagen.

Angelina Georg war mit 4,77 Metern im Weitsprung die Zweitbeste. Leander Georg (800 Meter in 2:09,5) und Yannick Schaub (100 Meter in 12,07) sammelten jeweils fast 600 Punkte für die Mannschaftswertung und waren damit Zweitbester und Bester des Kreises. zg