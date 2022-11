Trainerwechsel beim Fußball-Kreisligisten FV 08 Hockenheim

Hockenheim. Die Talfahrt des Fußball-Kreisligisten FV 08 Hockenheim setzt sich fort. Am vergangenen Wochenende setzte es eine 1:2-Heimniederlage gegen die SpVgg Ilvesheim, bei den Blauen leuchtet nun die Rote Laterne. Da schon nicht mehr auf der Trainerbank saß der bisherige Coach Andreas Vogt. Wie erst jetzt bekannt wurde, trennten sich Club und Trainer in der vergangenen Woche in beiderseitigem Einvernehmen. „Wenn man die Ergebnisse der letzten Wochen sieht, dann sucht man nach Ursachen und spricht natürlich auch mit dem Trainer“, sagt der Sportliche Leiter Dominik Leiß.

In einem Gespräch zwischen Vorstand Markus Roth und Trainer Andreas Vogt, die beide auch abseits des Sportplatzes ein freundschaftliches Verhältnis pflegen, wurde die Lage analysiert und Lösungsansätze eruiert. „Andreas hat uns dann mitgeteilt, dass er aktuell nicht weiß, ob er es schafft, mit seiner momentanen beruflichen Beanspruchung das Ruder herumzureißen“, berichtet Leiß von dem Vier-Augen-Gespräch zwischen Roth und Vogt.

Trainerwechsel beim FV 08 Hockenheim: Möglichst viele Punkte holen

Gegen Ilvesheim zeichnete bereits Johann Sitnikow als spielender Interimstrainer verantwortlich. „Er war bereits unter Andreas Vogt Co-Trainer und hatte zuvor schon als Trainer in Nußloch und Neulußheim gearbeitet. Außerdem kennt die Mannschaft ihn und er das Team gut“, erläutert Leiß, warum kurzfristig keine neue externe Lösung gesucht wurde. Derzeit ist das Engagement von Sitnikow beiderseits nur bis zur Winterpause befristet, ihm zur Hand geht Claus Bückle als Assistent. „Bei Johann gibt es im Spätjahr noch private Veränderungen, sodass wir darüber hinaus noch gar nicht planen wollen.

Jetzt geht es aktuell erst einmal darum, möglichst viele Punkte zu holen“, so Leiß. Eine langfristige Lösung mit Sitnikow ist aktuell nicht ausgeschlossen, in die Gespräche mit ihm und potentiellen Kandidaten wolle man aber erst nach der absolvierten Vorrunde eintreten. Am Sonntag wartet mit der Partie beim wieder erstarkten VfB Gartenstadt erst einmal eine Herkulesaufgabe auf die Rennstädter.