Traktor auf Feld an der B291/L599 in Vollbrand

Schwetzingen. Ein Traktor ist am Montagabend in Schwetzingen in Vollbrand geraten. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, ereignete sich der Brand auf einem Feld beim Park & Ride Parkplatz an der B291 / L599. Auf Anfrage sagte ein Polizeisprecher, dass sich die Löschversuche der Feuerwehr schwierig gestalteten. Der Grund dafür sei der randvolle mit Diesel befüllte Tank gewesen. Eine Rauchwolke war weithin sichtbar.

Der Traktor war aus noch unbekannter Ursache bei Arbeiten auf einem Feld in Brand geraten. Neben Flurschäden entstand am Fahrzeug ein Schaden von geschätzten 65.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

