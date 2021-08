Transporterfahrer uneinsichtig

Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei am Montag kurz vor 11 Uhr mit, dass ein unfallbeschädigter Transporter auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs sei und er Zweifel daran hätte, dass dieser verkehrssicher sei. Das Fahrzeug konnte durch eine Streife gestoppt werden. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten am Fahrzeugheck einen größeren Unfallschaden, wodurch sich die hintere Tür nicht mehr schließen ließ. Zudem war die gesamte rechte Rückleuchte beschädigt und nicht mehr funktionsfähig. Dem uneinsichtigen 41-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Papiere und Schlüssel wurden bis zum Eintreffen eines Abschleppfahrzeugs einbehalten. Ermittlungen ergaben, dass mit dem Fahrzeug kurz zuvor im Bereich Karlsruhe ein Verkehrsunfall verursacht wurde. Auch hier wurde dem 41-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Der Mann sieht nun Bußgeldern entgegen. pol

