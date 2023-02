„Trauer in Bewegung“ in Schwetzingen hilft bei Verlust

Schwetzingen. Die Erfahrung von Verlust durch Tod trifft einen Menschen unfreiwillig und meist sehr schmerzlich. Bewegung in der Natur kann den Umgang mit Verlusterfahrungen gut unterstützen. Sie setzt Impulse um uns zu helfen neue Standpunkte zu finden oder mögliche Wege durch die Trauer zu bereiten.

Durch die Bewegung werden Gedanken und Gefühle angeregt, beschreibt die Hospizgemeinschaft Schwetzingen einleitend ihr Angebot „Trauer in Bewegung“. Das findet an diesem Dienstagnachmittag, 7. Februar, von 14 bis zirka 15.30 Uhr statt. Treffpunkt für Interessierte ist hinter der Schwetzinger Grillhütte auf dem Parkplatz im Wald (neben dem Reitverein). Eine Anmeldung ist erforderlich und telefonisch oder per E-Mail während der Bürozeiten der Hospizgemeinschaft möglich, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 15 bis 18 Uhr: Telefon 06202/40 91 009 oder E-Mail hospizgemeinschaft@web.de. Die Teilnahme ist kostenlos.