Trauer um „grünen Daumen“ der Stadt

Die traurige Nachricht machte am Wochenende schnell die Runde: Altstadtrat Herbert Nerz ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Der Ur-Schwetzinger war eines der prägenden kommunalpolitischen Gesichter der Stadt und der bekannteste Liberale seit Gründung des FDP-Ortsverbands vor 76 Jahren. Aber auch als Geschäftsmann setzte der Gärtnermeister Akzente. Dieses Fachwissen brachte er auch in sein ehrenamtliches Engagement mit ein. „Er war der grüne Daumen des Gemeinderats“, sagte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl bei der Verabschiedung von Nerz aus dem Gremium im November 2018.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt 28 Jahre saß er für die FDP am Ratstisch. Zum ersten Mal wurde er im Juli 1980 gewählt, zwei Legislaturperioden gelang ihm das zwischenzeitlich nicht. Aber zwischen 2004 und 2018 gehörte er ununterbrochen dem Rat an, trug unzählige Entscheidungen mit und setzte viele Akzente – besonders eben, wenn es um sein Spezialgebiet ging: „Er hat seine fachliche Kompetenz in allen Fragen der Landschaftspflege eingebracht, dieses Wissen wird sehr fehlen“, betonte OB Pöltl damals.

Und dieses Wissen brachte er nicht nur in Schwetzingen ein, sondern auch in der Ferne: Denn als Schwetzingen nach der Tsunami-Katastrophe in Südostasien ein großes Spendenprojekt startete und in Matara (Sri Lanka) ein Waisenhaus baute, übernahm Herbert Nerz die komplette Planung für die Gestaltung der Außenanlage und reiste mehrfach privat dorthin, um vor Ort nach dem Rechten zu sehen. Es war ein Herzensprojekt für ihn.

Mehr zum Thema Special Olympics Gold , Silber und Bronze geholt Mehr erfahren

Generell hatte er ein großes Herz für die internationalen Kontakte und die Städtepartnerschaften. „Er hat immer über den eigenen Horizont hinausgeblickt“, sagte der Oberbürgermeister einst. So stand Herbert Nerz unter anderem mehrere Jahre als Schwetzinger Repräsentant auf dem Weihnachtsmarkt im italienischen Spoleto.

Vielfältig engagiert

In seiner Heimatstadt war der Verstorbene vielfältig engagiert und verankert – nicht nur als Stadtrat und FDP-Aktivposten. So war er einer der Initiatoren der Aktion „Kulturparkett“, das bedürftigen Menschen den Zugang zu Kultur und Kunst ermöglicht – übrigens auch ganz besondere Steckenpferde von Nerz, genauso wie die Musik: Über 60 Jahre war er als Aktiver eine Stütze im Chor des Männergesangvereins Liederkranz. Selbstredend, dass die Sangesbrüder zu seinen Ehren bei der Trauerfeier an diesem Dienstag um 11 Uhr in der evangelischen Stadtkirche musikalisch in Erscheinung treten werden. Fast 70 Jahre gehörte er dem Turnverein 1864 an und war auch dort immer sportlich aktiv.

Und nicht zu vergessen ist der Geschäftsmann Herbert Nerz, der einst das erste Gartencenter der Stadt in der Clementine-Bassermann-Straße eröffnete und viele Jahre mit seiner Familie betrieb. Folglich war er auch stets im Gemeinderat stets ein Vertreter der Wirtschaft und der Selbstständigkeit. ali/Bild: Archiv