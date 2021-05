Trenn doch ganz einfach

Region. Ziel einer jetzt startenden Kampagne des kreiseigenen Abfallentsorgers AVR ist, die Bevölkerung mit gezielten und aufmerksamkeitsstarken Maßnahmen über die richtige Mülltrennung zu informieren und über den korrekten Umgang mit der Grünen Tonne plus aufzuklären. Die Anzahl der Fehlwürfe – durchschnittlich 30 Prozent – soll deutlich reduziert werden.

„Mit der Informationskampagne Trenn’ doch einfach! haben wir uns zur Aufgabe gemacht, die Qualität in der Grünen Tonne plus zu verbessern“, erklären die Chefs Katja Deschner und Peter Mülbaier. „Es ist unser Anliegen, zu verdeutlichen, dass wir nur mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger den Anforderungen an eine moderne, leistungsfähige und effiziente Abfall- und Kreislaufwirtschaft gerecht werden können.“

Sortieranlage in Sinsheim

Das über die Grüne Tonne plus gesammelte Wertstoffgemisch – jährlich etwa 70 000 Tonnen – wird in der Wertstoffsortieranlage in Sinsheim maschinell in verschiedene Stoffströme getrennt und sortiert. Am Ende stehen sortenreine Sekundärrohstoffe, die zu Ballen verpresst an Verwertungsbetriebe geliefert werden. Übrig bleiben Sortierreste. Die drei häufigsten Störstoffe sind gebrauchte Windeln, Elektrogeräte und Hygieneprodukte, wie Feuchttücher, Wattestäbchen und -pads.

Mit dem Startschuss von „Trenn doch einfach!“ wird ein umfangreiches crossmediales Maßnahmenangebot veröffentlicht. In einfachen Fotostorys, Grafiken und Clips werden Infos rund um die Trennung ihres Abfalls vermittelt. Das Spektrum der Themen reicht von der Wahl des richtigen Abfallbehälters über Tipps und Tricks zur Abfallvermeidung bis hin zu bebilderten Dokumentationen über die täglichen Herausforderungen der Abfallwirtschaft. zg

Info: Dreh- und Angelpunkt der Onlinemaßnahmen ist die Website www.gtp-einfach-trennen.de