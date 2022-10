Treutler ersetzt Gourari

Zwei Wochen wägte das Schwetzinger Mozartfest sich in Sicherheit, doch kurz vor dem finalen Wochenende rollt die herannahende Corona-Welle auch über das kleine, aber feine Kammermusikfestival. Die Pianistin Anna Gourari wird am Sonntag, 9. Oktober, aufgrund einer Covid-Erkrankung nicht auftreten können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Mozartgesellschaft schätzt sich aber glücklich, dass sie mit Annika Treutler ganz kurzfristig einen qualitativ hochwertigen Ersatz finden konnte. Annika Treutler – den Besuchern des Mozartfestes nicht unbekannt – gehört zu den interessantesten, jungen Pianistinnen Deutschlands (unser Foto). 2020 erhielt sie den renommierten „Opus Klassik“ für ihre Einspielung von Viktor Ullmanns Klavierkonzert in der Kategorie „Konzerteinspielung des Jahres“. Von eben jenem Viktor Ullmann wird sie die 3. Klaviersonate spielen. Darüber hinaus werden Haydns Fantasie in C-Dur, Brahms‘ Händelvariationen und Mozarts Klaviersonate Nr. 11 in A-Dur KV 331 im Jagdsaal zu hören sein.

© Stefan Hoederath

Die Konzertkarten behalten ihre Gültigkeit. / zg