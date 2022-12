Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Wollfabrik Tribute-Band „Phil“ begeistert in Schwetzinger Wollfabrik

Die Formation „Phil“ gilt nicht umsonst als eine der besten Phil-Collins- und Genesis-Tribute-Bands. Nach zweijähriger Zwangspause trat sie nun wieder in der Wollfabrik in Schwetzingen auf – und das an zwei aufeinanderfolgenden Abenden vor ausverkauftem Haus.