Tributeband "Night Fever" bringt im Schlossgarten authentische "Bee Gees"-Klänge auf die Bühne

Schwetzingen. Nach dem Tod von Maurice Gibb im Jahr 2003 und nachdem Robin und Barry verkündet hatten, dass es keine neuen Projekte als Bee Gees mehr geben wird, war für den Wormser Michael Zai klar, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt für eine Tributeband gekommen ist. In einer ganzen Reihe von Castingterminen suchte er sich seine „Gibbs-Brothers“ zusammen und das hat bis heute gehalten. Seit 15 Jahren sind sie jetzt mit „Night Fever – a Tribute to the Bee Gees“ auf Tour und längst verbinden Michael Zai (alias Barry), Sänger Franco Leon (Robin) und Uwe Haselsteiner (Maurice) eine echte Freundschaft. „Anders geht das gar nicht“, sagen sie im Gespräch mit unserer Zeitung beim After-Show-Bierchen im „Theodors“, wo sie am Mittwochabend mit knapp 600 Besuchern die Open-Air-Reihe „Sommer im Schloss“ eröffneten.

„Ich bin total glücklich über den tollen Zuspruch zu unseren Konzerten“, sagt „Theodors“-Wirt Andreas Bante schon im Vorfeld. Da sitzen die Gäste bereits auf seiner Terrasse und schlemmen aus dem kleinen Abendangebot und bestellen sich schöne Drinks, um sich in Flower-Power-Stimmung zu bringen. Wer nur was Kleines zu sich nehmen will, bedient sich am Grillstand nebenan.

Schon beim dritten Song ist die Fläche vor der Bühne gut gefüllt und alle machen mit. Schließlich kennt fast jede „Fanin“ die eingängigen Texte der Bee Gees. Da lässt es sich prima in Jugendzeiten schwelgen. © Gruler

Dann gibt’s ein Intro und die Nebelmaschine geht an. Ich bin verblüfft. Denn da ist doch Barry Gibb höchstpersönlich mit seiner Gitarre auf der Bühne. Die Ähnlichkeit von Michael Zai mit ihm ist schon frappierend. Und schon geht’s in die Hitkiste der Bee Gees mit dem Song „Ordinary Lives“ aus den späten 1980ern. Die Füße wippen, die ersten Mädels bewegen sich Richtung Tanzfläche, viele können alle Texte mitsingen, die Refrains sowieso.

Fantastische Stimme

Dann ist da diese Stimme von Franco Leon – einfach faszinierend wie er die selbst zugegebenen „dreieinhalb Oktaven“ nach oben trillert. „Geht mit uns auf eine Zeitreise mit den Bee Gees, gefühlte hundert Jahre zurück“, ruft Barry den Besuchern zu. Da stimmt Maurice am Keyboard, der die Songs authentisch arrangiert, schon „Massachusetts“ an, einer der ersten Welterfolge aus dem Jahr 1968. Und mit „To love Somebody“ , „Message“ oder „I. O. I. O.“ bricht endgültig der Bann und es wird getanzt, gesungen und mit den Armen geschwenkt. Bei „Stayin’ alive“ hotten dann die Mädels vor der Bühne im Saturday Night Fever-Sound ab. Recht haben sie.

Erst mal gepflegt Essen und Trinken und dann beim Konzert Tanzen – das ist bei der Konzertreihe „Sommer im Schloss“ am „Theodors“ Programm. © Jürgen Gruler

Als die Sonne hinter den Arkaden ihr zartes Rosa in den Himmel gezeichnet hatte, ging die „Night Fever“-Party in die zweite Runde. Das war dann auch die Zeit für Drummer Cay Rüdiger aus Erpolzheim mit dem einen oder anderen Soli. Auch für Gitarrist Helmut Scholz und Bassist Frank Landes, die dem Soundteppich den notwendigen Halt geben und eine professsionelle zweite Reihe bilden. Apropos rosa Himmel: Mit „Too much heaven“ ist da schon der nächste Welthit der Bee Gees am Start. Die Aufforderung zum Tanzen folgt mit „Dancing“ auf den Fuß und die vornehmlich weiblichen Fans vor der Bühne nehmen direkten Blickkontakt zu den drei Gibbs auf und singen den Refrain von „Tragedy“ aus dem Musical „Grease“ komplett alleine. Die Broadway-Nächte und „How deep is your love“ folgen – und da zeigt Michael Zai alias Barry, dass er auch so wunderbar singen kann und zurecht für den sonoren Part in der Bee-Gees-Voice-History zuständig ist. Als er dann bei „Secret Love – you win again“ zum ersten Mal zu einem Dankeschön und zu einer kleinen Abschiedsrede ansetzt, sind die vielen Damen und die vereinzelten Herren vor der Bühne gar nicht einverstanden und klatschen einfach solange, bis die Jungs auf der Bühne weitermachen.

Es folgen noch wahre Welthits wie „Juliet – oh Juliet“. Barry sagt, da habe er jetzt selbst Gänsehaut bekommen, „wie ihr hier in Schwetzingen mitmacht und nah bei uns seid, einfach grandios“. „Dancing Finale“ ist die nächste Zugabe. Mit „World“ haben die Gibbs dann auch noch eine Friedensbotschaft für diese „verrückt gewordene Welt“ im Gepäck. Wie heißt es dort so schön: „Now, I found, that the world is round and of course it rains everyday.“ Was 1968 bei den Kritikern als kitschig empfunden wurde und den einen oder anderen Verriss herausforderte, kann heute als Blick in eine hoffnungsvolle Zeit durchgehen – mit der Hoffnung auf Regen. Aber bitte nicht an diesem Abend – da hält das Wetter. Ganz so, wie Barry, Robin und Maurice in ihren Songs oft die rosarote Brille aufgesetzt haben, war dieser Abend eine Erholung von schrecklichen Nachrichten aus aller Welt.

Es gab sogar noch eine Neuigkeit: Nächstes Jahr könnte es ein Wiedersehen mit „Night Fever“ geben – mit großer Broadway-Show auf der großen Bühne der Blumenwiese. Denn die versucht Andreas Bante im Anschluss an Musik im Park für ein paar Konzerte zu bespielen – falls alles gut geht.