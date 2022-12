Tröstlicher Gottesdienst am dritten Advent in Schwetzingen

Schwetzingen. „Tröstet, tröstet mein Volk!“ – so lautet Gottes Auftrag im Predigttext für den dritten Advent am Sonntag, 11. Dezember. Pfarrer Steffen Groß fragt im Gottesdienst um 11 Uhr in der evangelischen Stadtkirche nach, was diese Aufforderung bedeutet – und wie sie sich in die Tat umsetzen lässt. An der Orgel wirkt Dorothee Strieker.

Ganz handfest haben sich die Mitglieder des Besuchsdienstkreises der Aufgabe verschrieben, Gottes Trost und Menschenfreundlichkeit zum Leuchten zu bringen. Sie werden in diesem Gottesdienst besonders gewürdigt – vor allem Rosemarie Haßler, Mechthild Blaschke und Ingrid Wisotzki. Die drei Frauen haben nach jahrzehntelangem Dienst aus Alters- und Gesundheitsgründen ihr Ehrenamt beendet. Drei neue Mitarbeiterinnen werden für ihren Dienst gesegnet. Im Besuchsdienstkreis arbeiten derzeit elf Frauen und ein Mann mit. Jeden Monat besuchen sie rund 70 Altersjubilare zum 70., 75., 80. oder höheren Ehrentag.