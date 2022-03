Trompeter Dirceu Braz gibt Benefizkonzert in Schwetzingen

Seit Jahrzehnten spielt Dirceu Braz in der Region. Als Solotrompeter begeistert er auch mit Stücken aus eigener Feder und ist als Gründer eines Hilfsvereins, des Mogi Fonds Mannheim, für soziale Projekte in seiner alten Heimat Brasilien, auch einer der größten Unterstützer.

Nun trat er mit Stücken aus seinem neuen Album „Flying to Paradise“ im Palais Hirsch gagenfrei für den guten Zweck auf, genau wie Werner Fuego am Saxofon und Charlotte Volland mit der Flöte. Gemeinsam sorgten sie für ein herrlich unkonventionelles Konzert jenseits der klassischen Musik, mit Jazz, Samba, Funk und meditativen Klängen, um das neueste Hilfsprojekt, das „Haus der Hoffnung“ für Straßenkinder in Mogi das Cruzes, São Paulo, mit den Eintrittsgeldern der Musikbegeisterten zu unterstützen.

Projekt „Haus der Hoffnung“ Das Projekt „Haus der Hoffnung“ im brasilianischen Mogi das Cruzes, São Paulo, kann man durch die Besuche der Konzerte von Dirceu Braz oder durch eine Spende an Mogi Fonds Mannheim unterstützen. Spendenkonto Iban DE56 7005 00075 1315 69, BIC: MANSDE66XXX, Sparkasse Rhein-Neckar Nord.

Ein wenig Hoffnung spenden

Doch nur wenige Menschen fanden den Weg in das Konzert und verpassten so nicht nur die Gelegenheit, den inzwischen über 70-jährigen Braz, einen besonderen Abend und eine hochwertige Aufführung zu erleben, sondern auch, gleichzeitig Kindern aus ärmsten Verhältnissen Hoffnung zu schenken.

Denn das „Haus der Hoffnung“, das Ende des Jahres in Betrieb gehen soll, wird ein Ort, an dem es nicht nur kostenlos warmes Essen und Hausaufgabenbetreuung gibt, sondern an dem sie auch durch Musik- und Malunterricht lernen können, was in ihnen steckt.

Wer Dirceu Braz kennt, weiß, wie oft er in Kirchen und anderen Einrichtungen spielte, meist klassische Stücke auf seiner Bachtrompete. Doch genau wie er jetzt die Art seines Instrumentes wechselte, indem er zu einem Cornet von Roy Benson griff, war auch sein neues Programm weit von Klassik entfernt. Mit weichen und präzisen Tönen begeisterte der Künstler das wenig zahlreiche, aber dafür umso begeistertere Publikum und meinte schon zu Beginn humorvoll: „Schön, endlich wieder einmal eine volles Haus“, um dann mit dem Stück „Visit of Mars“, wie fast alle anderen Stücke eine Eigenkomposition und geschrieben in Gemeinschaft mit Geraldo Matias Jr., auf einen fremden Planeten zu entführen.

Das Licht ging aus und zu sphärischen Klängen des eingespielten Sampler-Orchesters und den herrlichen Trompetenklängen von Braz trat eine Gestalt herein, nicht erkennbar, mysteriös, in Schwarz gehüllt, sanft zwei Lichtquellen hin und her wiegend. Lichtreflexe in perfekter Harmonie zur Musik. Es war Flötistin Charlotte Volland, die mit fantastischem Querflötenspiel und Rhythmusinstrumenten begeisterte.

Fuego bringt den Jazz

Als im zweiten Stück auch Werner Fuego aus Ludwigshafen mit seinem Saxofon die Bühne im Palais Hirsch betrat, wurde es schnell sehr „jazzy“. Sein Blues-Brothers-Outfit kam allerdings erst beim „New Orleans Blues“ so richtig zur Geltung. Das Publikum entlohnte Fuego mehr als einmal mit viel Applaus – unter anderem für sein Solo. Nach einem Ausflug nach Brasilien mit fröhlichen Sambaklängen wurde Dirceu Braz für einen Moment nachdenklich und wies auf die vielschichtige Lebenswirklichkeit in Südamerika hin, die auch voller Gefahren sein könne.

Seine Tochter habe dort gelebt und mehrere Male sei sie mit vorgehaltener Pistole oder Messer von Kriminellen ausgeraubt worden, wodurch sie später traumatisiert nach Deutschland zurückgekehrt sei. Nach weiteren Stücken aus eigener Feder gab es schließlich auch eine spannende und schöne Variante des Cold-Play-Hits „When I Ruled The World“ und einen grandios humorvollen Ausklang mit „Los Mortadelos“.

Dirceu Braz, der auch Maler und Autor ist, beherrscht mit seinen mittlerweile über 70 Jahren nicht nur das musikalische Handwerk noch immer in Perfektion, sondern erstaunt auch durch seinen Mut, sich dem Neuen zuzuwenden und auch durch sein – selbst in höherem Alter – nach wie vor nicht nachlassendes Engagement bei der Hilfe für die Schwächsten der Gesellschaft in seiner alten Heimat Brasilien. Bravo, Maestro!