Trost für Trauernde auf den Friedhöfen

Region. In der Weihnachtszeit fällt der Verlust eines geliebten Menschen besonders schwer. Pastoralreferent Sebastian Binder von der katholischen Kirchengemeinde wird wenige Tage vor Heiligenabend alle Friedhöfe der Seelsorgeeinheit besuchen, um dort gemeinsam mit Angehörigen der Verstorbenen zu gedenken und Trost zu spenden. Dabei werden ihn Interessierte immer bei der Friedhofskapelle antreffen.

Bei den Vor-Ort-Terminen in Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt besteht Gelegenheit für ein Segensgebet, ein seelsorgerliches Gespräch sowie die Mitnahme von Impulstexten, welche trauernde Menschen über die Weihnachtstage begleiten können. Das Angebot findet zu folgenden Zeiten statt: Mittwoch, 21. Dezember, von 15.30 bis 16.30 Uhr auf dem Friedhof Schwetzingen; am Donnerstag, 22. Dezember, von 15 bis 16 Uhr auf dem Friedhof Plankstadt sowie am Freitag, 23. Dezember, von 15 bis 16 Uhr auf dem Friedhof Oftersheim. zg